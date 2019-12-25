Более 50% предприятий города сократили штаб на 18%

Работу продолжают продовольственные магазины, аптеки, магазины с товарами первой необходимости.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в эфире "Эха Москвы в Петербурге" рассказал, что более половины городских предприятий сократили штаб на 16-18%.

Он напомнил, что возобновить работу пока не могут "спорт и рынок обслуживания". Если вы работаете не в сфере услуг и не в сфере бытового обслуживания, то можете выходить на работу. Работодатели в свою очередь должны уведомить Смольный о возобновлении работы и принять стандарт безопасной деятельности.

Ранее мы писали, что СК проверяет завод-изготовитель сгоревших аппаратов ИВЛ.

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