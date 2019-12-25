Компаниям необходимо уведомить Смольный о возобновлении работы до 18 мая

Перед тем, как возобновить работу, предприятие должно подать уведомление в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Инструкцию можно найти по ссылке.
В стандарте безопасности организации должны быть прописаны особенности санитарного режима и правила, касающиеся личной гигиены работников, организации питания, санитарной обработки помещений. Кроме того, сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Ранее мы писали, что Роспотребнадзор утвердил план по поэтапному снятию ограничений.
Фото: pixabay
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