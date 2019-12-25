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Компаниям необходимо уведомить Смольный о возобновлении работы до 18 мая
Сегодня, 22:55
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smirenny

Компаниям необходимо уведомить Смольный о возобновлении работы до 18 мая

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Предприятия смогут вернуться к работе в случае, если будут соблюдать санитарные предписания.

Перед тем, как возобновить работу, предприятие должно подать уведомление в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Инструкцию можно найти по ссылке.

В стандарте безопасности организации должны быть прописаны особенности санитарного режима и правила, касающиеся личной гигиены работников, организации питания, санитарной обработки помещений. Кроме того, сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор утвердил план по поэтапному снятию ограничений.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, режим самоизоляции, смольный
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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