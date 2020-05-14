СК проверяет завод-изготовитель сгоревших аппаратов ИВЛ

На предприятии сообщили, что пока не намерены комментировать ситуацию.

Вечером в четверг, 14 мая, стало известно о стартовавшей проверке СК РФ Уральского приборостроительного завода. Именно там создали аппараты искусственной вентиляции легких, воспламенение которых, как считается, привело к пожарам в больницах Москвы и Петербурге. В пресс-службе головного предприятия завода "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") подтвердили информацию и заявили, что до завершения проверки не намерены комментировать ситуацию.

Отметим, что поводом к проверке стали пожары 9 мая в Москве и 12 мая в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в правительство Пензенской области. Отмечается, что следственные действия – обыск и выемка документов – проходит в рамках уголовного дела в отношении министра сельского хозяйства региона и ряда должностных лиц в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве и хищении бюджетных средств.

Видео: АГН Москва

Фото: кадр из видео YouTube