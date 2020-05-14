В правительстве Пензенской области проходят обыски

Происходит не только обыск, но и выдумка документов.

Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в правительство Пензенской области. Как 14 мая сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ФСБ, обыски проходят в областном Минсельхозе.

Отмечается, что следственные действия – обыск и выемка документов – проходит в рамках уголовного дела в отношении министра сельского хозяйства региона и ряда должностных лиц в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве и хищении бюджетных средств.

В Петербурге накануне задержали замглавы администрации Красносельского района. Его подозревают в получении взятки. Piter.TV предлагает вспомнить ТОП-10 взяточников Петербурга за последние несколько лет.

Фото: pnzreg.ru