Более 500 собак из приюта "Островок надежды" переедут на новый участок

На данный момент район занимается регистрацией земельного участка в кадастровой палате.

Более 500 подопечных приюта для бездомных животных "Островок надежды" в Ломоносовском районе Ленобласти получат новую прописку. Приют получил участок в Лаголово. Об этом сообщила пресс-служба районной администраии.

На данный момент район занимается регистрацией земельного участка в кадастровой палате.

На данный момент 560 собак живут на 18 сотках.

Ситуация с бездомными животными в Петербурге улучшилась в период пандемии.

Фото: ВКонтакте/ Приют для собак "Островок надежды" (СПб)