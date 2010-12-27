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Более 500 работ в Петербурге получили максимальный балл на ЕГЭ
Сегодня, 15:40
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nadezhda_sib

Более 500 работ в Петербурге получили максимальный балл на ЕГЭ

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Стали известны результаты экзаменов, которые сдали в резервный период.

Комитет по образованию Петербурга подвел итог результатов ЕГЭ-2019. Максимальный балл получили 563 работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В резервные дни с 17 июня по 1 июля ЕГЭ также сдавали выпускники, которые не смогли сдать экзамены в основной период по уважительной причине или не прошли порог по одному из обязательных предметов. К ним присоединились выпускники прошлых лет. Всего в дополнительный период сдачи написали экзамены 6 тысяч человек. Среди них оказалось 15 работ с максимальным баллом. 

В целом показатели сдачи ЕГЭ растут. Выше 80 баллов получает каждая пятая работа. А в экзамене по русскому языку - каждая третья. Увеличилось количество мультистобалльников. Максимальные 100 баллов получили сразу 48 выпускников. 

В комитете отметили, что количество стобалльников по сравнению с прошлыми годами растет. В 2018 году 100 баллов набрали 423 работы. Это на 140 меньше, чем в прошлом году.

Всего в 2019 году в Петербурге на единый государственный экзамен зарегистрировались более 34 тысяч человек. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге подвели первые итоги ЕГЭ

Фото: соцсети

Теги: егэ, экзамены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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