В Петербурге подвели первые итоги ЕГЭ

Результаты по профильной математики выросли в четыре раза.

В четверг, 4 июля в Петербурге подвели первые итоги единой государственной аттестации. Для этого провели специальную пресс-конференцию, сообщил "Санкт-Петербург".

Члены комиссии обработали более 92 тысяч работ, среди них 548 оценены в сто баллов. Результаты профильной математики улучшились в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В Петербурге на всех пунктах сдачи применяли технологию печатания полного комплекта материалов для экзамена. Также действовали средства подавления мобильной связи.

Всего в 2019 году ЕГЭ прошли более 34 тысяч школьников.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ.

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