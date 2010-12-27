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Из-за гололеда и наледи в Петербурге за зиму пострадали более 4 тысяч человек
Сегодня, 14:53
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nastya960

Из-за гололеда и наледи в Петербурге за зиму пострадали более 4 тысяч человек

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Один человек погиб.

В Смольном рассказали, что этой зимой в Петербурге от сосулек и гололеда пострадали более 4 тысяч человек. Об этом сообщает "Эхо Москвы в Петербурге" со ссылкой на администрацию Петербурга.

С 1 декабря 2018 по 20 февраля 2019 года скорая выезжала 4075 раз по вызову к пострадавшим от гололеда. Серьезные травмы получили 3734 человек. За зиму был и один погибший – студент фармакадемии. На него с крыши упала наледь

Ранее Piter.TV писал, что кусок льда упал на голову двухлетней малышке на проспекте Просвещения.

Фото: pixabay.com

 

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Теги: гололёд, наледь, пострадавшие от гололеда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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