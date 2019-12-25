В Петербурге осудили директора строительной компании из-за гибели рабочего

Директор стройфирмы ответил за смертельное падение рабочего с пятого этажа.

В Петербурге суд вынес приговор руководителю строительной компании по делу о гибели рабочего. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Трагедия произошла во время ремонта дома на Большой Зелениной улице. Рабочий упал с пятого этажа через отверстие в перекрытии и получил смертельные травмы. Руководитель компании, как установил суд, не обеспечил должный уровень безопасности на объекте и не выполнил требования трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности.

Подсудимый признал вину и выплатил сестре погибшего 3 млн рублей в качестве компенсации. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, мужчине запретили в течение 2 лет и 10 месяцев заниматься строительством, реконструкцией и ремонтом жилых домов и помещений.

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Фото: Piter.TV