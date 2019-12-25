В Ленобласти будут судить мужчину, который продал доступ к банковскому счету

Житель Ленобласти передал логин и пароль от банка постороннему за деньги.

Выборгская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Ленинградской области. Мужчину обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, он за денежное вознаграждение открыл банковский счет на свое имя, после чего передал постороннему лицу сведения о счете, а также логин и пароль от личного кабинета. В дальнейшем банковскими реквизитами воспользовались мошенники.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV