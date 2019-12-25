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В РПЦ объяснили, чем можно заменить церковную десятину при нехватке денег
Вчера, 20:55
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В РПЦ объяснили, чем можно заменить церковную десятину при нехватке денег

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Отказ от десятины не мешает добрым делам, напомнили в РПЦ.

Иеромонах Феодорит Сеньчуков напомнил, что верующие могут добровольно жертвовать на нужды Церкви десятую часть своего дохода. При этом отсутствие возможности сделать денежное пожертвование не мешает человеку помогать добрыми делами.

Священник пояснил, что традиция десятины берет начало в Ветхом Завете. Однако выделять 10 % заработка могут не все. В таких случаях вместо денежных взносов допустимы благотворительность, участие в полезных делах и помощь церковной общине.

По словам Феодорита Сеньчукова, обязательного размера благотворительных пожертвований не существует. Объем помощи каждый определяет самостоятельно, учитывая собственные потребности и материальные возможности. Поэтому поддержка Церкви не обязательно должна выражаться в деньгах.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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