Электросудно "Павловск" выйдет на маршруты Петербурга весной 2027 года

Новые электросуда "Кронштадт", "Выборг" и "Павловск" спустили на воду.

На верфи "Эмпериум" в Ленинградской области спустили на воду три пассажирских электросудна проекта "Москва 2.0". Речь идет о судах "Кронштадт", "Выборг" и "Павловск". Спуски состоялись 15, 16 и 21 октября, сообщает "Вечерний Петербург" со ссылкой на компанию "ВодоходЪ. Пассажирский порт".

Суда серии Ecocruiser-M построили по заказу компании для развития пассажирских перевозок на электрической тяге. За основу взяли теплоходы серии Р-51 "Москва". Электросуда оборудованы гибридными силовыми установками, которые позволяют передвигаться в электрическом режиме без выбросов. Также конструкция обеспечивает снижение шума и вибрации.

На аккумуляторах суда могут работать до восьми часов. Благодаря ледовому классу их можно эксплуатировать в соответствующих условиях.

Всего в рамках проекта построили восемь электросудов. Одно уже работает в Петербурге, еще одно — в Нижнем Новгороде, а три круглогодично курсируют в Москве.

Электросудно "Павловск" останется в Петербурге и должно выйти на маршруты весной 2027 года. "Кронштадт" и "Выборг" отправят в другие регионы, которые пока определяются.

Фото: "ВодоходЪ. Пассажирский Порт"