Пенсионерам из Тихвина грозит выселение из жилья, в котором они живут более 30 лет

СК проверит информацию о риске выселения пожилых супругов в Ленобласти.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке информации о возможном выселении пенсионеров из квартиры в Тихвине. Руководитель регионального управления СК Сергей Сазин должен сообщить об установленных обстоятельствах и ходе разбирательства. Об этом 22 октября заявили в информационном центре ведомства.

По данным, опубликованным в социальных сетях, пожилые супруги проживают в бывшем общежитии более 30 лет. При этом им отказывают в приватизации квартиры, поскольку здание имеет статус общежития, а договор социального найма считается недействительным.

Проблема касается не только этой семьи. По информации Следственного комитета, аналогичная ситуация сложилась еще в нескольких квартирах дома, жильцы которых также могут столкнуться с выселением.

Следственные органы СК по Ленинградской области организовали процессуальную проверку по признакам халатности, предусмотренной статьей 293 УК РФ. Обстоятельства ситуации предстоит установить в ходе проверки.

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Фото: Piter.TV