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Более 3 млрд рублей в Петербурге требуется на безопасность школ и детсадов
Сегодня, 13:29
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nadezhda_sib

Более 3 млрд рублей в Петербурге требуется на безопасность школ и детсадов

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Эти деньги потребуются на усиление безопасности в ближайшие годы.

На обеспечение безопасности петербургских школ и детских садов требуется более 3 млрд рублей. В этом году власти готовы выделить 1,7 млрд рублей. Об этом заявила глава комитета по образованию города Наталия Путиловская на заседании правительства Петербурга 18 мая.

После трагедии в школе №175 Казани защиты образовательных учреждений в Северной столице усилилась. Прорабатывается программа по антитеррористической защищенности. Комитет закупит специальное оборудование, в том числе системы контроля доступа и видеонаблюдения. В Минпросвещения дали поручение ежеквартально проводить тренинги по антитеррористической охране.

Также Путиловская рассказала, что на развитие образования в Петербурге в 2020 году потратили больше 150 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: безопасность, детский сад, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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