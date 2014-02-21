Более 3 млрд рублей в Петербурге требуется на безопасность школ и детсадов

Эти деньги потребуются на усиление безопасности в ближайшие годы.

На обеспечение безопасности петербургских школ и детских садов требуется более 3 млрд рублей. В этом году власти готовы выделить 1,7 млрд рублей. Об этом заявила глава комитета по образованию города Наталия Путиловская на заседании правительства Петербурга 18 мая.

После трагедии в школе №175 Казани защиты образовательных учреждений в Северной столице усилилась. Прорабатывается программа по антитеррористической защищенности. Комитет закупит специальное оборудование, в том числе системы контроля доступа и видеонаблюдения. В Минпросвещения дали поручение ежеквартально проводить тренинги по антитеррористической охране.

Также Путиловская рассказала, что на развитие образования в Петербурге в 2020 году потратили больше 150 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV