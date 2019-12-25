На развитие образования в Петербурге в 2020 году потратили больше 150 миллиардов рублей

Госпрограмма в прошлом году была исполнена полностью.

Председатель Комитета по образованию Петербурга Наталья Путиловская сообщила о том, что на развитие госпрограммы развития образования в 2020 году было выделено более 152 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

На развитие дошкольного образования было выделено 54,02 миллиарда, на общее обрзование – 70,6 миллиарда, на проф.образование – 13,01 миллиарда, на развитие доп.образования детей, в том числе сети центров детских технопарков "Кванториум" – 7,4 миллиарда рублей. На отдых и оздоровление детей было выделено 1,6 миллиарда рублей.

По словам Путиловской, госпрограмма в прошлом году была исполнена полностью.

В этом году в Петербурге школы смогут провести последние звонки на улице.

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