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На развитие образования в Петербурге в 2020 году потратили больше 150 миллиардов рублей
Сегодня, 11:55
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nastya960

На развитие образования в Петербурге в 2020 году потратили больше 150 миллиардов рублей

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Госпрограмма в прошлом году была исполнена полностью.

Председатель Комитета по образованию Петербурга Наталья Путиловская сообщила о том, что на развитие госпрограммы развития образования в 2020 году было выделено более 152 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

На развитие дошкольного образования было выделено 54,02 миллиарда, на общее обрзование – 70,6 миллиарда, на проф.образование – 13,01 миллиарда, на развитие доп.образования детей, в том числе сети центров детских технопарков "Кванториум" – 7,4 миллиарда рублей. На отдых и оздоровление детей было выделено 1,6 миллиарда рублей.

По словам Путиловской, госпрограмма в прошлом году была исполнена полностью. 

В этом году в Петербурге школы смогут провести последние звонки на улице.

Фото: pixabay

Теги: наталья путиловская, образование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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