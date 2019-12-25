Более 35 тысяч петербуржцев сдадут ЕГЭ в этом году

Итоги будут подведены в середине августа.

В 2020 году 35 722 петербуржца решились сдать ЕГЭ. Это число – рекордное за всю историю экзамена, сообщили в 78.ru.

Так, большая часть участников – выпускники школ этого года, 24 615 человек. 8 095 выпускников прошлых лет и 3 012 учащихся колледжей также решили сдать экзамен. В комитете по образованию отметили, что общее количество экзаменов, которые будут сдавать петербуржцы, выросло. Большее количество экзаменов позволяет расширить выбор вуза. Больше всего выпускников (89%) будут сдавать русский язык, 62% участников сдадут профильную математику, 40% сдадут обществознание. Популярностью также пользуются физика и английский язык, их сдаст каждый пятый выпускник.

Объявление результатов, как всегда, будет поэтапным, а подведение итогов пройдет в середине августа.

Напомним, что подать документы на поступление в петербургские вузы можно без результатов ЕГЭ.

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