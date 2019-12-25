В Петербурге назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ

ЕГЭ сдадут более 35 тыс. человек.

В комитете по образованию Петербурга назвали самые популярные дисциплины для сдачи на ЕГЭ. Об этом председатель комитета Жанна Воробьева рассказала в ходе конференции в "ТАСС".

В пятерку вошли русский язык (89%), профильная математика (62%), обществознание (39%), физика (19,5%) и английский язык (18,5%). Всего ЕГЭ будут сдавать 24,6 тыс. выпускников этого года, 3 тыс. выпускников учреждений профессионального образования и 8 тыс. выпускников прошлых лет.

Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня без присутствия выпускников. В апробации примут участие все пункты проведения экзаменов.

Основной период экзаменов будет длиться с 3 по 25 июля. В этом году сдавать ЕГЭ будут только те, кто поступает в высшие учебные заведения. Для получения аттестата было достаточно иметь все итоговые оценки не ниже "удовлетворительно".

В пунктах проведения ЕГЭ будет проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств до начала экзамена и после него. В планах также установить оборудование для обеззараживания воздуха.

Ранее стало известно, что российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии.

Фото: gov.spb.ru