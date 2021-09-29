Более 2 млн россиян оформили "Пушкинскую карту" с 1 сентября

По программе россияне купили свыше 360 тысяч билетов.

Более 2 млн россиян оформили виртуальную "Пушкинскую карту" с 1 сентября. Такое заявление на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС сделала министр культуры Ольга Любимова. Чиновница заметила, что участники программы приобрели свыше 360 тысяч билетов в культурные учреждения.

Темпы подключения к программе превысили наши ожидания. На сегодняшний день количество купленных билетов - более 360 тысяч. Общая сумма - 271 млн рублей, средний чек - порядка 700 рублей. Ольга Любимова, глава Минкульта РФ

Эксперт объяснила журналистам, что культурные учреждения также показывают повышенный интерес к подключением к программе. С каждым днем растет число заведений, в которые можно попасть с "Пушкинской картой". К программе успели присоединиться 1 836 по стране. Лидерами стали музеи. На портале Культура.РФ размещено порядка 14 тысяч событий, на которые можно попасть с картой.

Что такое "Пушкинская карта" и как её оформить.

Фото и видео: YouTube / TASS