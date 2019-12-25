Что такое Пушкинская карта и как её оформить

В России 1 сентября заработала новая программа для молодежи "Пушкинская карта", на ее запуск правительство выделило 3,9 миллиарда рублей. Piter.TV рассказывает, в чем состоит программа, как получить деньги от государства на досуг, и кому они положены.

Что такое Пушкинская карта

Это банковская карта (пластиковая или виртуальная), которую могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. На карте при получении будет 3000 рублей от государства. Их можно потратить на культурный досуг до 1 января 2022 года. Планируется, что в 2022 году на счет поступят уже 5000 рублей. При этом копить деньги нельзя, они будут обнуляться каждый год. Денежные средства будут поступать до достижения человеком 23 лет.

Кто может оформить Пушкинскую карту

Любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Если 14 лет исполнится после 1 сентября 2021 года – оформить карту можно сразу после дня рождения. Если вам есть 22 года – вы можете оформить карту и пользоваться ей до момента, когда вам исполнится 23 года.

Как получить Пушкинскую карту

- Для этого нужно иметь учетную запись на портале "Госуслуги". Если ее нет – учетную запись необходимо оформить.

- После регистрации и подтверждения учетной записи на портале "Госуслуги" нужно скачать приложение "Госуслуги. Культура" в AppStore или Google Play.

- В приложении "Госуслуги. Культура" вас попросят подтвердить выпуск Пушкинской карты. После этого вы станете владельцем именной карты в виртуальном формате. На нее будет начислено 3000 рублей, которые можно тратить на посещение культурных мероприятий. Виртуальная карта будет доступна во вкладке "Счет".

Также можно получить пластиковую Пушкинскую карту (при желании) в любом отделении Почта Банка, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт или СНИЛС).

Как купить билеты по Пушкинской карте

Выберите мероприятие в афише через приложение или на портале Культура.РФ, оплатите там же Пушкинской картой. Также можно листать афиши театров на их официальных сайтах и искать пометки "Участвует в программе "Пушкинская карта" возле конкретных спектаклей.

Можно ли купить по Пушкинской карте билеты для друзей или родственников

Нет. Карта именная, и приобретать билеты может только ее владелец. При входе на мероприятие могут попросить документ, удостоверяющий личность.

Можно ли оплатить Пушкинской картой билеты на мероприятие в другом городе

Да, карта действует на всей территории России.

Можно ли обналичить деньги с Пушкинской карты?

Нет. Она предназначена только для оплаты посещения культурных мероприятий или возврата купленных по ней ранее билетов.

Фото: culture.gosuslugi