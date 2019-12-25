Петербург подготовил 250 мероприятий для пользователей "Пушкинской карты" 1 сентября

Афишу уже опубликовали на сайте "Культура.РФ". К программе подключились 64 учреждения Петербурга, в их числе федеральные, городские и частные.

В День знаний, 1 сентября, стартует федеральная программа "Пушкинская карта" для молодежи от 14 до 22 лет включительно. На балансе карты будут средства из бюджета страны, которые можно потратить на покупку билетов в театры, музеи и концертные залы.

Отмечается, что оплатить этой банковской картой можно только билеты на мероприятия учреждений-участников программы и только на одно имя. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тысячи рублей, поскольку год неполный. В следующем году сумма вырастет до 5 тысяч рублей.

Уже сегодня можно скачать мобильное приложение "Госуслуги.Культура" и приступить к выбору мероприятий из афиши "Пушкинской карты". Наш город представлен в программе ведущими театрами, музеями, концертными залами и выставочными пространствами. Вместе мы выбрали самые интересные события и постоянно будем добавлять новые. председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко

К проекту присоединились 64 учреждения города: Мариинский, Михайловский и Александринский театры, БДТ им. Г. А. Товстоногова, МДТ — Театр Европы, театр Комедии им. Н. П. Акимова, Балтийский дом, Мюзик-Холл, "Санктъ-Петербургъ Опера", театр "Мастерская", Государственный Эрмитаж, Русский музей, музеи-заповедники "Царское Село", "Павловск", "Петергоф" и другие. Уже собрано 250 мероприятий.

Ранее мы писали, что номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составит 5 тыс. рублей.

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