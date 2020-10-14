Более 23 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в России

Больше всего новых заражённых – в Москве, Подмосковье и Петербурге.

В России в последний день июля выявили более 23 тыс. новых заболевших COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на 31 июля выявлено 23 807 новых случаев заболевания. Таким образом, за время начала пандемии в России выявлено 6 265 873 случаев заболевания коронавирусом. В регионах за сутки выявлены следующие данные – в Москве зафиксировали 3 514 заразившихся, в Петербурге – 1 915 человек, в Подмосковье – 1 592 заболевших.

Зафиксировано, что за сутки погибло 792 человека. Таким образом, с начала пандемии от коронавируса погибло 158 563 человека. В Петербурге зарегистрировали 74 смерти, в Москве – 73, в Краснодарском крае - 32, в Подмосковье – 29.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о том, что смертельных случаев после прививки от коронавируса в городе нет.

Видео: стопкоронавирус.рф