Смертельных случаев в Петербурге непосредственно от вакцинации нет

Прививка может спасти от коронавируса, но не может от других заболеваний.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о том, что смертельных случаев после прививки от коронавируса в городе нет. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте" 30-го июля.

Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария, практически сводя его к нулю. При этом двух человек в Петербурге прививка все же не спасла. У людей были сопутствующие заболевания.

В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более – у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе – благодаря прививке. написал Лисовец.

У пожилых людей с хроническими заболеваниями коронавирус может протекать более тяжело. Но среди тех, кто не страдает от сопутствующих заболеваний, смертельных случаев нет.



Фото: Piter.TV