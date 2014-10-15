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За сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 1915 человек
Сегодня, 11:55
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За сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 1915 человек

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Накануне новых случаев было 1916, то есть на один больше.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 915 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил опештаб по борьбе с COVID-19.

За сутки выздоровел 1 931 человек, еще 74 человека ушли из жизни.

Общее количество заболевших за все время пандемии в Петербурге составляет 528 726. По словам председателя комитета по здравоохранению, иммунитет к коронавирусу уже сформировался у 65% петербуржцев. На данный момент вакцинировались 1,3 млн человек. Власти ждут показателя в 2,6 млн человек, в этом случае коллективный иммунитет будет сформирован.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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