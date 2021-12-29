В Петербурге 27 остановок общественного транспорта получили новые названия

Изменения действуют с 10 января.

В Петербурге с понедельника, 10 января, 27 остановок общественного транспорта в разных районах изменили свои названия. Это необходимо для улучшения ориентирования пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Отныне остановка "Улица Латышских Стрелков, школа" в Невском районе называется "Лицей №572" (автобус № 161). "Улица Коллонтай, 19" – "Клочков переулок" (автобусы № 118, 169, 191). Изменения коснулись и остановку "Рабфаковская улица". Отныне она называется "Запорожская улица" (автобусы №48, 51, 115А, 189, 327). С полным списком измененных остановок можно ознакомиться здесь.

Напомним, уже весной этого года в Петербурге начнется транспортная реформа. По словам директора СПб ГКУ "Организатор перевозок" Вадима Арсеньева, городской транспорт готов к реформе. Ранее в Смольном рассказали о ходе подготовки к транспортной реформе.

Фото: Piter.TV