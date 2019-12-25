Более 1,9 млн петербуржцев завершили цикл вакцинации от COVID-19

Запас вакцины в городе составляет 779 607 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 3 ноября. Согласно документу, более 1,9 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.

За прошедшие сутки первично привились 16 200 человек, вторично вакцинировались 6 055 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 767 860 человек, а 1 912 458 человек полностью завершили цикл вакцинации.

По словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, за последние две недели ежедневно прививались в среднем 18-20 тысяч человек. Однако есть и те петербуржцы, которые не прислушались к просьбам властей и не используют нерабочие дни по назначению. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан привиться от коронавируса в этот период.

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