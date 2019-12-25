Более 16 га застроит жильем тюменская "Страна Девелопмент" на Калинина

На сегодняшний день на участке находятся нежилые здания, в частности производство ЗАО "Петроспирт", которое производит антисептики и дезинфицирующие средства.

В Петербурге тюменская компания "Страна Девелопмент" застроит жильем более 16 гектар земли. Участок находится на улице Калинина. Эксперты оценили стоимость сделки по продаже участка до 4 млрд рублей. Об этом пишет "Коммерсантъ".

ООО "Специализированный застройщик "Остров" получило права на участок в Кировском районе. Компания входит в группу "Страна Девелопмент". В заявлении компании в КГА указано, что планируется застроить жильем 16,3 га земли.

На сегодняшний день на участке находятся нежилые здания, в частности производство ЗАО "Петроспирт", которое производит антисептики и дезинфицирующие средства. Эксперты считают, что на участке могут возвести до 160 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса стоимостью 200 тысяч рублей за кв. метр.

Напомним, "Страна Девелопмен" стала единственным участником торгов и выкупила у "Ростеха" около 40 га по соседству. Компания заплатила за лот 900 млн рублей. Предполагается, что компания объединит две территории и реализует крупнейший в своём портфеле девелоперский проект.

Ранее Piter.tv писал о том, что промышленный комитет Петербурга выступает против многоэтажек на территории предприятия Ручьи

Фото: Piter.tv



