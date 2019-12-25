Промышленный комитет Петербурга выступает против многоэтажек на территории предприятия Ручьи

Итоги торгов, объявленных Российским аукционным домом, подведут уже 8 августа. Государственные органы настаивают на том, что выставленные на продажу объекты могут использоваться только для возведения промышленных сооружений.

В начале июля Российский аукционный дом (РАД) объявил о скором проведении торгов по продаже двух земельных участков на территории предприятия Ручьи в МО Ржевка (Красногвардейский район Петербурга). В соответствующем анонсе указано, что объекты могут стать уникальным предложением для городских застройщиков жилья. С такой точкой зрения не согласны в городском Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле – его представители подготовили собственный релиз, в котором отмечается, что назначение участков исключительно промышленное. Piter.TV ознакомился с позицией каждой из сторон.

Судя по сообщению РАД, речь идёт об участках 24 и 81 площадью 35,4 и 0,4 га. В аукционном доме утверждают, что они являются частью зоны общественно-деловой застройки, таким образом, строительство среднеэтажных и многоэтажных жилых домов на них разрешается. Кроме того, подчёркивается, что оба участка принадлежат частной организации.Как удалось установить, речь идёт об ООО "Беляевское".

Поскольку Комитет по промышленной политике отвечает за развитие промышленных зон в Петербурге, ему не безразлична судьба данных участков. Как сообщили в ведомстве, объекты расположены в действующей производственной зоне "Ржевка". Ещё в 2010 году в их отношении был утвержден проект планировки с проектом межевания. Таким образом, без внесения изменений в действующую документацию жилая застройка на территориях на данный момент невозможна. Представители ведомства также указали, что в 2015 году в Генплан города были внесены изменения – на участках произошло зонирование для размещения развлекательного парка. Тем не менее, такое решение не предоставляет права размещать на данной территории объекты капитального строительства.

В Комитете добавили, что строительство на среднеэтажных и многоэтажных жилых домов участках разрешено лишь условно, а на деле оно требует согласования с Правительством Петербурга. При этом РАД использует этот же аргумент в свою пользу, отмечая, что участки расположены на территории периферийных и пригородных районов хоть и с условным, но все же действующим разрешением на жилую застройку. Впрочем, существует возможность использования участков и под другие назначения, например, под автостоянку. То есть, далеко не факт, что собственник, который приобретёт объекты, возведёт на них жилые многоэтажки.

Несмотря на недовольство Комитета, торги никто не отменял. Их итоги подведут уже 8 августа. В государственном органе пока не готовы комментировать свои дальнейшие действия в случае продажи участков под жилое строительство, так как этого еще не случилось.

Ранее мы сообщили о том, что Setl Group привлёк 24 млрд рублей на строительство ЖК в Петербурге.

Фото: auction-house.ru