Setl Group привлёк 24 млрд рублей на строительство ЖК в Петербурге

Кредитная линия предоставлена "Сбербанком" сроком на 5 лет.

Setl Group привлёк 23,8 млрд рублей на строительство нового элитного ЖК Imperial Сlub на Васильевском острове. Средства были предоставлены по кредитной линии "Сбербанка" на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Диллер корпуса по проекту архитектурного бюро "Студия 44" возведут на участке между Масляным каналом и 23-й линией Васильевского острова. Перед жильцами откроются виды на Большую Неву и ледокол "Красин".

Общая площадь комплекса составит 125,7 тыс. кв. м, из которых 59 тыс. кв.м. уйдёт на жилую застройку. Сдача домов намечена на третий квартал 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что вместо парка развлечений DreamWorks построят ЖК в Петербурге.

Фото: Setl Group