Вместо парка развлечений DreamWorks построят ЖК в Петербурге

Проект парка развлечений оценивался в 15 млрд рублей. Планировалось создать порядка 400 аттракционов и гостиницу на 400 номеров.

В Петербурге выставили на продажу порядка 36 гектаров земли. Ранее здесь планировали строить парк развлечений DreamWorks. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает РБК.

Проект парка развлечений оценивался в 15 млрд рублей. Планировалось создать порядка 400 аттракционов и гостиницу на 400 номеров. Собственником выступает АО "Регионы-Менеджмент", которое входит в ГК "Регионы". Ранее они строили в Москве парк "Остров мечты".

В итоге на участке будут строить жилой комплекс. Как рассказали в РАД, здесь можно реализовать масштабный проект комплексного освоения территории и построить около 400-500 тысяч "квадратов" жилых объектов.

Ранее строительство двух корпусов ЖК "Ломоносовъ" готовятся закончить согласно графику. Согласно планам, сроки завершения строительства 3 и 4 корпусов – март 2023 года и конец 2023 года соответственно.

Фото: Piter.tv

