  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вместо парка развлечений DreamWorks построят ЖК в Петербурге
Сегодня, 19:16
49
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Вместо парка развлечений DreamWorks построят ЖК в Петербурге

0 0

Проект парка развлечений оценивался в 15 млрд рублей. Планировалось создать порядка 400 аттракционов и гостиницу на 400 номеров.  

В Петербурге выставили на продажу порядка 36 гектаров земли. Ранее здесь планировали строить парк развлечений DreamWorks. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает РБК.

Проект парка развлечений оценивался в 15 млрд рублей. Планировалось создать порядка 400 аттракционов и гостиницу на 400 номеров.  Собственником выступает АО "Регионы-Менеджмент", которое входит в ГК "Регионы". Ранее они строили в Москве парк "Остров мечты".

В итоге на участке будут строить жилой комплекс. Как рассказали в РАД, здесь можно реализовать масштабный проект комплексного освоения территории и построить около 400-500 тысяч "квадратов" жилых объектов.

Ранее строительство двух корпусов ЖК "Ломоносовъ" готовятся закончить согласно графику. Согласно планам, сроки завершения строительства 3 и 4 корпусов – март 2023 года и конец 2023 года соответственно.

Фото: Piter.tv
 

Теги: dreamworks, аттракцион, жилой комплекс, развлечения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии