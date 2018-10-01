В Ручьях за 4 млн рублей тюменский застройщик купил участки

Стартовая стоимость объектов составляла 3,95 млрд рублей.

Два участка площадью 36 га в районе пересечения Индустриального и Лапинского проспектов продали за 4 млрд рублей. Электронные торги с закрытой формой подачи предложений по цене провел Российский аукционный дом, пишет "Деловой Петербург".

Торги прошли на ЭТП РАД Lot-online. Стартовая стоимость объектов составляла 3,95 млрд рублей. Покупатель неизвестен. Предполагается, что участки приобрела тюменская "Страна Девелопмент". Журналисты получили неофициальное подтверждение от одного из сотрудников организации.

Отметим, что ранее "Страна Девелопмен" стала единственным участником торгов и выкупила у "Ростеха" около 40 га по соседству. Компания заплатила за лот 900 млн рублей. Предполагается, что компания объединит две территории и реализует крупнейший в своём портфеле девелоперский проект.

Фото: Piter.tv

