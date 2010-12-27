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Более 150 выпускников Ленобласти стали студентами медвузов
Сегодня, 16:48
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nastya960
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Более 150 выпускников Ленобласти стали студентами медвузов

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Поступить многим помогли целевые направления от здравоохранительных организаций региона.

Свыше 150 выпускников школ Ленинградской области стали студентами ведущих медицинских вузов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В Медицинский университет имени академика И. П. Павлова поступил 65 человек, в Санкт-Петербургский педиатрический университет – 40 человек, в  Санкт-Петербургский педиатрический университетим. И. И. Мечникова – 43 человека. Поступить многим помогли целевые направления от здравоохранительных организаций Ленобласти. 

После выпуска при поступлении на работу медикам выплачивают единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей. Также молодым специалистам в течение первых 3 лет выплачивают 56,5 тысяч рублей, медикам в селах предоставляют жилье.

Весной медики распространили видео, где показаны легкие курильщика со стажем 20 лет.

Фото: pixabay.com

Теги: ленобласть , мед университет павлова , медики , медуниверситеты , санкт-петербургский педиатрический университет , санкт-петербургский педиатрический университет мечникова
Категории: Лента новостей

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