Медики распространили видео, где показаны легкие курильщика со стажем 20 лет

Медсестра опубликовала видеозапись в сети, где видна разница между легкими курильщика и здорового человека.

Медицинские работники наглядно показали разницу между легкими курильщика и здорового человека. Медсестра Аманда Эллер распространила видеозапись по сети. На кадрах видно, как органы курильщика меняют свой цвет и теряют эластичность.

На видеозаписи представлены легкие курильщика, который употребляет никотин по пачке в день на протяжении 20 лет. Разница органов заметна в эластичности тканей, цвете клеток, и внешнем виде легких

Медик с помощью специального аппарата надувает и спускает легкие, чтобы разница была очевиднее. Также, по словам врачей, если бросить курить мгновенно, то здоровье улучшится, а организм восстановится практически сразу.

Видео: YouTube - Alexander Redking1