Медики распространили видео, где показаны легкие курильщика со стажем 20 лет

Медицинские работники наглядно показали разницу между легкими курильщика и здорового человека. Медсестра Аманда Эллер распространила видеозапись по сети. На кадрах видно, как органы курильщика меняют свой цвет и теряют эластичность.
На видеозаписи представлены легкие курильщика, который употребляет никотин по пачке в день на протяжении 20 лет. Разница органов заметна в эластичности тканей, цвете клеток, и внешнем виде легких
Медик с помощью специального аппарата надувает и спускает легкие, чтобы разница была очевиднее. Также, по словам врачей, если бросить курить мгновенно, то здоровье улучшится, а организм восстановится практически сразу.
Видео: YouTube - Alexander Redking1