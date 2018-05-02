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Медики распространили видео, где показаны легкие курильщика со стажем 20 лет

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Медсестра опубликовала видеозапись в сети, где видна разница между легкими курильщика и здорового человека.

Медицинские работники наглядно показали разницу между легкими курильщика и здорового человека. Медсестра Аманда Эллер распространила видеозапись по сети. На кадрах видно, как органы курильщика меняют свой цвет и теряют эластичность. 

На видеозаписи представлены легкие курильщика, который употребляет никотин по пачке в день на протяжении 20 лет. Разница органов заметна в эластичности тканей, цвете клеток, и внешнем виде легких

Медик с помощью специального аппарата надувает и спускает легкие, чтобы разница была очевиднее. Также, по словам врачей, если бросить курить мгновенно, то здоровье улучшится, а организм восстановится практически сразу. 

Видео: YouTube - Alexander Redking1

 

 

Теги: легкие курильшика , никотин вредит легким , новости
Категории: Лента новостей Мировые новости

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