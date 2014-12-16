Более 120 тыс. детей пошли в первые классы школ Подмосковья

Андрей Воробьев рассказал о статистике по учащимся в регионе.

Более 120 тысяч детей пошли в первые классы школ Московской области в новом учебном году. Соответствующее заявление в рамках торжественного открытия образовательного центра "Багратион" в российском регионе сделал губернатор Андрей Воробьев. Он поделился статистической информацией с главой государства Владимиром Путиным, который принял участие в мероприятии по видеосвязи.

У нас в этом году плюс 45 тысяч учащихся, обычно 40 тысяч каждый год. Первоклашек у нас 120 тыс., в прошлом году было 112 тысяч. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Эксперт напомнил коллегам из правительства о том, что к 1 сентября в Московской области открыли 27 школ и 17 детских садов. Губернатор региона добавил, что на территории наблюдается "крайне низкая текучка" в вопросе профессиональных кадров.

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