Подмосковье стало лучшим регионом в Центральном федеральном округе на премии "Экспортёр года"

Региональные производители смогли улучшить показатели вдвое по сравнении с 2022-ом годом и заняли 6 первых мест в номинациях.

Московская область признана самым успешным регионом на премии "Экспортёр года" в Центральном федеральном округе, получив 15 призовых мест. Региональные производители смогли улучшить показатели вдвое по сравнении с 2022-ом годом и заняли 6 первых мест в номинациях. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт телеканал "360".

Премия достаётся организациям и ИП, достигшим успехов в поставках продукции. В первую тройку получивших её вошли Подмосковье (15 призовых мест), Москва (13) и Смоленская область (7). Андрей Воробьёв добавил, что экспорт имеет огромное значение как для всей экономики, так и для каждой развивающейся компании.

У бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии в ЦФО − наши компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с прошлым годом и шесть раз стали победителями. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Московской области прокомментировал запуск МЦД-3.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области