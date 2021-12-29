Более 100 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом за прошлую неделю

Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально.

В понедельник, 7 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что за прошлую неделю число заражений ковидом в городе превысило 100 тыс. человек. Об этом он сообщил в эфире "Радио России".

Беглов подчеркнул, что ситуация остается контролируемой. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально. По требованию Роспотребнадзора мы вынуждены были ввести новые ограничения.

Напомним, что ограничения направлены в первую очередь на профилактику заражения среди детей.

Ранее мы сообщали, что петербургский врач назвала тревожные симптомы COVID-19 у детей. По ее словам, отличить у ребенка симптомы ОРВИ от коронавируса крайне тяжело. Однако есть "красные флаги" – симптомы, при которых родителям незамедлительно нужно обратиться к педиатру

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