Более 100 новых торговых объектов открылось в центре Петербурга за год

Одновременно уровень пустых площадей в стрит-ретейле на центральных улицах уменьшился с 10,2% до 5,6%.

За последний год в центре Петербурга открылось 108 новых торговых точек, в 30зти из которых продаётся одежда. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании Nikoliers.



Ещё 46 объектов заняли предприятия общественного питания. Таким образом, к концу I квартала 2023 года уровень уровень пустых площадей в стрит-ретейле на центральных улицах уменьшился с 10,2% до 5,6%. за прошлый год в Северной столице открылось 126 новых торговых объектов.

Напомним, что площади, которые остались после ухода ряда ззарубежных компаний с российского рынка, начали осваивать российские ретейлеры. Например, этой весной Gloria Jeans заменит Uniqlo в петербургском "Доме мод".

Ранее мы сообщили о том, что чешская PPF Real Estate может продать ТК "Невский центр".

Фоо: Piter.TV