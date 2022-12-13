Gloria Jeans заменит Uniqlo в петербургском "Доме мод"

За 2 месяца по всей стране может быть открыто до 130 магазинов российского бренда одежды и аксессуаров.

Двухэтажное помещение в "Доме мод" на Петроградской стороне, которое арендовал ушедший из РФ японский бренда Uniqlo, займёт отечественный магазин Gloria Jeans. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу компании.

Магазин займёт площадь1,1 тыс. кв.м. до конца весны. В сетевом магазине будет представлена женская, мужская и детская линия одежды, а также аксессуары. В дальнейшем компания планирует наращивать количество своих магазинов по стране: их количество в Петербурге могут увеличить с 22-х до 30-ти до конца года. За 2 месяца по стране может быть открыто до 130 магазинов Gloria Jeans.

Отметим, что Uniqlo приостановил работу в РФ весной 2022 года. На данный момент бренд принял решение не возобновлять торговлю на территории страны.

Ранее мы сообщили о том, что бренд женской одежды из Волгограда откроет магазин в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Gloria Jeans