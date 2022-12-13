Бренд женской одежды из Волгограда откроет магазин в Петербурге

Волгоградский бренд женской одежды Noun приходит в Петербург. Первый магазин из будущей сети откроется в ТРК "Европолис" на Полюстровском проспекте уже в этом месяце. Об этом пишет РБК.
Компания уже арендовала помещение на втором этаже площадью 365 кв.м. Раньше его занимал бренд Monki, принадлежащий H&M Group.
Напомним, что российские бренды также заменят трёхэтажный H&M. Сразу 3 магазина появятся на Большом проспекте П.С.
Фото: Piter.TV
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