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Бренд женской одежды из Волгограда откроет магазин в Петербурге
Сегодня, 9:51
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Бренд женской одежды из Волгограда откроет магазин в Петербурге

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Открытие состоится в марте в ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте.

Волгоградский бренд женской одежды Noun приходит в Петербург. Первый магазин из будущей сети откроется в ТРК "Европолис" на Полюстровском проспекте уже в этом месяце. Об этом пишет РБК.

Компания уже арендовала помещение на втором этаже площадью 365 кв.м. Раньше его занимал бренд Monki, принадлежащий H&M Group.

Напомним, что российские бренды также заменят трёхэтажный H&M. Сразу 3 магазина появятся на Большом проспекте П.С.

Фото: Piter.TV

Теги: ретейл, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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