Более 1000 компаний подали в суд на Трампа из-за импортных пошлин

Более 1000 компаний подали в суд на президента США Дональда Трампа на фоне рассмотрения дела о законности импортных пошлин в американском Верховном суде. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что таможенные органы США собрали импортные пошлины с более чем 301 тысячи импортеров в отношении 34 млн партий товаров, ввозимых в страну. Тысячи фирм надеются вернуть долю от уплаченных на данный момент пошлин общей стоимостью в миллиарды долларов. При этом компенсаций придется добиваться через Суд международной торговли США.

По информации одного из юристов, некоторые компании опасаются "политического резонанса" из-за того, что возглавили борьбу с тарифами, вступившими в силу весной 2025 года. Кроме того, некоторые компании хотят идти против администрации Трампа.

Фото: YouTube / The White House