Бойцы группировки "Юг" нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие из "Южной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции совершили ракетный удар по месту временного расположения механизированной бригады Вооруженных сил Украины, расположенного в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.
Ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесён удар по пункту временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Константиновке.
Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"
Дополнительно специалисты успешно отразили атаки противника в Курдюмовке и Водяном. Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" атаковала скопления живой силы противника в районе Малоильиновки. Российские бойцы в деревне Победа поразили опорный пункт противника, а в районах Ласточкино и Белой Горы — три пикапа ВСУ. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Первомайского и Песецкого уничтожены три миномета ВСУ 120-го калибра. Около Курдюмовки российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат "Р-18".
Авиагруппа "Центр" ВКС РФ атаковала автомобильный мост в районе Торского в ДНР.
Фото и видео: Минобороны России
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