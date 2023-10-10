Бойцы группировки "Юг" нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военнослужащие из "Южной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции совершили ракетный удар по месту временного расположения механизированной бригады Вооруженных сил Украины, расположенного в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесён удар по пункту временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Константиновке. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно специалисты успешно отразили атаки противника в Курдюмовке и Водяном. Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" атаковала скопления живой силы противника в районе Малоильиновки. Российские бойцы в деревне Победа поразили опорный пункт противника, а в районах Ласточкино и Белой Горы — три пикапа ВСУ. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Первомайского и Песецкого уничтожены три миномета ВСУ 120-го калибра. Около Курдюмовки российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат "Р-18".

Авиагруппа "Центр" ВКС РФ атаковала автомобильный мост в районе Торского в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России