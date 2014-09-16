Бойцы ВС РФ заходили в Торское под антидроновыми одеялами

"Ястреб" вспомнил о выполненной задаче в ДНР.

Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Торское в Донецкой народной республике использовали антидроновые тепловизионные одеяла. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 23 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами7-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии при "Западной" группировке войск в рамках проведения специальной военной операции. Бойцы получили контроль над территорией 15 мая. Специалисты отметили, что ключевыми задачами при взятии пункта было сопровождение и прикрытие штурмовиков.

Для меня самое тяжелое было - это сопровождение группы. Ночью группу сопровождали, они были в специальных плащ-пальто. Это тепловизионное пальто, которое скрывает тепловую сигнатуру. Почему сложно? Потому что за каждого бойца, которого сопровождали, переживали как за себя. командир взвода БПЛА с позывным "Ястреб"

Командир взвода БПЛА полагает, что военнослужащие действовали оперативно и слаженно. В тот момент, когда были подняты первые государственные флаги, бойцы поняли, что основная задача выполнена. Один из самых запоминающихся моментов, по словам "Ястреба", был тот, когда группа заводилась ночью в плащах на участок. Речь идет о том, что с одной стороны лесополосы шла отечественная группа, а с другой - бойцы наблюдали, как двигался противник.В таких условиях военнослужащим было необходимо передвигаться скрытно и незаметно.

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Фото и видео: Минобороны России