Бойцы ВСУ пожаловались на кишащую мышами военную форму

Полчища грызунов попали на видеозаписи бойцов.

Солдаты из Вооруженных сил Украины жалуются на кишащие мышами окопы в регионе конфликта. Соответствующую информацию опубликовали местные журналисты в Telegram-канале издания "Страна". Авторы материала заметили, что грызуны залезают в военную форму бойцов и вьют там для себя гнезда. В качестве подтверждения своих слов в СМИ опубликовали видеозаписи. В кадре несколько мужчин, стоя в окопе, вытряхивают куртку одного из сослуживцев. Из одежды на пол выпадают сразу несколько мышей. После этого процесса куртку протягивают ее владельцу, предлагая надеть, однако мужчина начинает отбрыкиваться ногами и произносить нецензурные слова.

Далее свет направляется на полчища мышей, копошащихся возле кроватей, проводов, обуви солдатов ВСУ. Ранее журналисты упоминали о том, что ВСУ лишились Интернета из-за нашествия мышей в окопах. Грызуны в настоящее время наводняют окопы в поисках еды и тепла и портят проводку солдатам.

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Фото и видео: Telegram / Политика Страны