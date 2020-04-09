Сегодня ВС РФ освободили из-под контроля ВСУ два населенных пункта.

Российские военнослужащие от 15 октября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Новопавловка, расположенный в Донецкой народной республики, а также Алексеевку, находящуюся на территории Днепропетровской области. В ходе успешным наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Центральной" и "Восточной"" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции. "Центр" Нанес поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех бригад национальной гвардии ВСУ. Бойцы армии противника размещались в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск в ДНР, а также вблизи Владимировки и Новоподгородном в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля "Казак", пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. пресс-служба Минобороны России

"Востоком" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны, размещенных около населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы в Днепропетровской области. Противник лишился до 290 человек убитыми и ранеными, двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, 16 единиц автомобильной техники, артиллерийского орудия и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Донецке задержали женщину, сотрудничающую с СБУ.

Фото: Минобороны России