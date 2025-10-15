Местная жительница из ДНР стала фигуранткой уголовного дела о госизмене.

Задержана жительница города Донецка, информировавшая Службу безопасности Украины, о припаркованных у государственных учреждений машинах и перепрятавшая компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), заведено уголовное дело о государственной измене. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России.

Пресечена противоправная деятельность жительницы, подозреваемой в госизмене... Злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем СБУ и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий. ЦОС ФСБ РФ

В силовом ведомстве заметили, что из оборудованного тайника фигурантка расследования по заданию киевских кураторов изъяла контейнер, содержащий в себе компоненты СВУ. Затем россиянка переместила его в аналогичный тайник, используемый в диверсионно-террористических целях. После этого противоправного действия злоумышленница была поймана. Сейчас в отношении женщины ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ и части 3 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о государственной измене и незаконном приобретение, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России