Силовиками задержаны трое граждан России и уроженец страны из Центральной Азии.

Российские силовые структуры предотвратили в столице диверсионно-террористический акт против высокопоставленного офицера министерства по обороне страны. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Эксперты пояснили, что преступление готовилось по заданию от украинских спецслужб. В настоящее время удалось поймать четверых подозреваемых. В том числе одним из злоумышленников является уроженец одной из стран в Центральной Азии, остальные же являются гражданами России. Непосредственный исполнитель, которым руководит функционер "Исламское государства"* * (* - признана на территории России террористической и экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) Саидакбар Гуломов, объявленный в международный розыск органами России и Узбекистана. Силовики добавили, что покушение по задумке иностранных кураторов должно было быть произведено общественно опасным способом в густонаселенном районе Москвы. Согласно оценке специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения прохожих в радиусе до 70 метров.

... Организованный совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство"* ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ считают, что Саидакбар Гуломов причастен к убийству начальника российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерала-лейтенантаа Кириллова И.А.. Это говорит о тесной связи между украинскими властями и международными террористическими организациями. Дополнительно задержанные россияне причастны к администрированию абонентских терминалов пропуска трафика - SIM-боксов и GSM-шлюзов. Эти объекты применялись в качестве средств агентурной связи, координации мошеннической и иной противоправной деятельности украинских колл-центров, действующих на территории нашего государства.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России