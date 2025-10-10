Жителя Севастополя задержали по подозрению в госизмене за сбор данных о ПВО

Мужчина через Telegram связался с куратором из Украины.

Российские силовые структуры задержали по подозрению в государственной измене 45-летнего жителя Севастополя, собиравшего информацию о размещении средств противовоздушной обороны на полуострове. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что через мессенджер Telegram мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. Ему грозит максимальное наказание до пожизненного срока заключения. По решению Ленинского районного суда злоумышленник отправлен под стражу на два месяца.

Федеральной службой безопасности в Республике Крым задержан гражданин России и Украины 1980 года рождения по подозрению в совершении государственной измены. ЦОС ФСБ РФ

Полиция Подмосковья расследует аферу с хищением российской и иностранной валюты.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России