Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор АО "Рычаг",входящего в состав КРЭТ "Ростеха". Испытания воздушного борта завершается в 2021 году.
Сейчас у нас официально закрыты два этапа опытно-конструкторской работы: технический проект и разработка документации. Вертолет Ми-24 сейчас находится на этапе создания опытного образца
гендиректор АО "Рычаг"
Эксперты рассказал, что вертолет планируется поднять в воздух в ближайшее время, Заводские испытания начнутся в конце 2029 года, а завершатся в первом квартале следующего года. Гендиректор компании добавил, что так как машина будет готова, ее можно будет предлагать иностранным заказчикам при наличии такого спроса.
В пресс-службе КРЭТ добавили, что кабина пилота Ми-24 создана по принципу "стеклянно". Она позволяет пилотировать вертолетом в любых метеопогодных условиях.
Создан гражданский вариант арктического Ми-8.
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