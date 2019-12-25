Заводские испытания вертолета завершатся в 2021 году.

Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор АО "Рычаг",входящего в состав КРЭТ "Ростеха". Испытания воздушного борта завершается в 2021 году.

Сейчас у нас официально закрыты два этапа опытно-конструкторской работы: технический проект и разработка документации. Вертолет Ми-24 сейчас находится на этапе создания опытного образца гендиректор АО "Рычаг"

Эксперты рассказал, что вертолет планируется поднять в воздух в ближайшее время, Заводские испытания начнутся в конце 2029 года, а завершатся в первом квартале следующего года. Гендиректор компании добавил, что так как машина будет готова, ее можно будет предлагать иностранным заказчикам при наличии такого спроса.

В пресс-службе КРЭТ добавили, что кабина пилота Ми-24 создана по принципу "стеклянно". Она позволяет пилотировать вертолетом в любых метеопогодных условиях.

Создан гражданский вариант арктического Ми-8.