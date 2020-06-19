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Создан гражданский вариант арктического Ми-8

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"Вертолеты России" начали серийное производство данной модели.

Создан гражданский вариант арктического Ми-8. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители холдинга "Вертолеты России", который входит в состав Ростеха. Компания начала серийное производство Ми-8АМТ для гражданских заказчиков. На базе авиационного завода в Улан-Удэ выпущена первая машина данной модели.

Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации

сотрудники холдинга "Вертолеты России"

Напомним, что Ми-8 оснащен системой подогрева агрегатов трансмиссии. Этот механизм позволяет быстро запускать двигатели при условии крайне низких температур. Технология создана Национальным центром вертолетостроения "Миль и Камов". Вертолет также имеет теплозащиту грузовой кабины и теплоизоляционные шторы. Внутренние коммуникации борта связываются при помощи морозоустойчивых тефлоновых, а не обычных резиновых шлангов.

Появились подробности крушения вертолета Коби Брайанта.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: вертолёт, вертолеты россии, гражданская авиация, ми-8
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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