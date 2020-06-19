"Вертолеты России" начали серийное производство данной модели.

Создан гражданский вариант арктического Ми-8. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители холдинга "Вертолеты России", который входит в состав Ростеха. Компания начала серийное производство Ми-8АМТ для гражданских заказчиков. На базе авиационного завода в Улан-Удэ выпущена первая машина данной модели.

Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации сотрудники холдинга "Вертолеты России"

Напомним, что Ми-8 оснащен системой подогрева агрегатов трансмиссии. Этот механизм позволяет быстро запускать двигатели при условии крайне низких температур. Технология создана Национальным центром вертолетостроения "Миль и Камов". Вертолет также имеет теплозащиту грузовой кабины и теплоизоляционные шторы. Внутренние коммуникации борта связываются при помощи морозоустойчивых тефлоновых, а не обычных резиновых шлангов.

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Видео: YouTube / Минобороны России