Ударный вертолет показал экстремальное движение на авиабазе Blai.

Экстремальный полет Ми-25 в Сирии сняли на видео. Ролик появился в Twitter-аккаунте LuftwaffeAS. Авторы публикации рассказали, что ударный вертолет (экспортный вариант Ми-24) совершил полет на сверхмалой высоте. На данный момент это воздушное средство является основной боевой единицей ВВС Сирии. Днем 5 июня Ми-25 пронесся в нескольких метрах от взлётно-посадочной полосы военного аэродрома.

Эксперты рассказали, что тестирование возможностей вертолета прошло на авиабазе Blai, которая находится к юго-востоку от Дамаска. На кадрах видно, что боевой вертолет продемонстрировал готовность к эксплуатации и нанесение удара по позициям террористам в Сирии.

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Видео: Twitter/ LuftwaffeAS