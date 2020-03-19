СМИ: Боевики в Сирии получили ультиматум от российских военных

Al-Masdars News рассказали, что военные из РФ дали боевикам время на уход с трассы М4.

Боевики в Сирии получили ультиматум от российских военных. Об этом сообщили журналисты из Al-Masdars News. По данным новостного ресурса, РФ предупредила боевиков о необходимости оставить трассу М4. ВС России дали силам, поддерживаемым Турцией, время на уход со стратегического объекта в Сирии. Их обязали уйти с территории трассы, а также ближайших окрестностей до конца марта. В противном случае правительственные силы совместно с РФ возобновит наступление в Идлибе.

Напомним, что ранее крупные вооруженные формирования боевиков в Идлибе выступили против введения дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации ситуации в зоне деэскалации. Изначально документ был подписан в сентябре 2018 года, допсоглашения - в марте 2020 года. Договоренности стали возможны благодаря личным переговорам президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе.

Видео: YouTube/Al Jazeera English